Il finanziamento da 600 mila euro ottenuto dal Comune di Milazzo per recuperare l’ex mercato coperto di Milazzo rischia di essere revocato e l’amministrazione Midili sta cercando di farsi concedere dalla Regione una proroga di 12 mesi. A rivelarlo è l’assessore ai Lavori pubblici Santi Romagnolo in risposta ad una interrogazione del consigliere comunale Antonio Foti il quale aveva chiesto chiarimenti.

Romagnolo ripercorre l’iter della vicenda, dal finanziamento per l’importo di 600 mila euro assegnato al Comune di Milazzo, alla successiva fase di redazione della progettazione esecutiva.

Nel corso dell’elaborazione – si legge nella risposta – è però emerso che la struttura del mercato coperto è risultata solidale al confinante edificio che in atto ospita il Commissariato di Polizia. A quel punto si cercherà di intervenire con un “giunto tecnico” per separare i due corpi di fabbrica.

Nei giorni scorsi – scrive ancora l’assessore – il Responsabile del procedimento ha rappresentato l’urgenza di consegnare gli elaborati. Ciò alla luce anche di una comunicazione inviata lo scorso marzo dall’assessorato regionale della famiglia e della politiche sociali con la quale si avvia il procedimento di revoca del finanziamento. Il Comune (ex amministrazione Formica) ha risposto chiedendo una proroga di 12 mesi rispetto al termine stabilito per rendere l’opera funzionale, previsto dal cronoprogramma dell’operazione per l’ultimo bimestre 2020.

L’Amministrazione – conclude Romagnolo – sin dall’insediamento sta attentamente monitorando (per quanto possibile) la procedura nel tentativo di salvare il finanziamento, anche attraverso continue riunioni col Rup, il dirigente del settore e il professionista incaricato della progettazione esecutiva.