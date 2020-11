VILLAFRANCA TIRRENA. E’ stato sorpreso a trasportare droga dopo un incidente sulla A20. Un quarantanovenne è stato arrestato dalla Polizia di Stato perchè trovato con mezzo chilo di marijuana e 23 grammi di cocaina a bordo di un’auto presa a noleggio. Auto con la quale ha avuto un incidente autonomo sulla A20 in zona Villafranca Tirrena sabato mattina. Ai poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale A20 di Messina è parsa eccessiva l’attenzione dell’uomo per l’auto, il netto rifiuto a farsi trasportare in ospedale dal personale del 118 e un evidente nervosismo.