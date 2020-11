Il sindaco Pippo Midili ha nominato la commissione per l’assegnazione degli alloggi Erp. Ne fanno parte il segretario generale Andreina Mazzù, i dirigenti Tommaso La Malfa e Michele Bucolo, i funzionari Francesca Santangelo, Salvatore La Malfa e Grazia Samparisi.

Nei giorni scorsi sono scaduti i termine per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini interessati all’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia popolare siti nel territorio comunale di proprietà o in disponibilità dello stesso e/o dell’Istituto autonomo Case popolari di Messina secondo i criteri stabiliti nel regolamento comunale approvato nell’aprile del 2017.

Il bando è stato riaperto a seguito di un atto di indirizzo agli uffici da parte del sindaco Pippo Midili il quale ha evidenziato come il precedente avviso, pubblicato la scorsa primavera in piena fase di lockdown, non avesse registrato, proprio per la particolarità del periodo, quella partecipazione che ci si attendeva, alla luce anche dell’emergenza che si registra in città.

Nel bando si chiarivano i criteri di assegnazione degli alloggi popolari che di volta in volta si andranno a liberare e consente a tutti coloro che posseggono i requisiti di inserirsi in una graduatoria che diventerà l’unica via d’accesso per ottenere la casa.