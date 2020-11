La proposta di legge denominata Diritto al Respiro arriva in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. Un passo avanti per un percorso che tutelerà in particolare i cittadini delle zone industriali come quella milazzese.

«In questo modo – scrivono in un comunicato stampa la senatrice messinese Barbara Floridia ed il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanza, Alessio Villarosa (M5S), viene finalmente data rilevanza alle emissioni di sostanze odorigene. Per la prima volta dopo numerosi tentativi regionali, tra i quali la proposta del nostro deputato Giampiero Trizzino, viene individuata a livello nazionale la definizione di molestia olfattiva per tutelare tutti coloro che vivono nelle vicinanze di impianti che si occupano di trattamento dei rifiuti, di discariche, raffinerie, depuratori ed allevamenti intensivi. Questa tematica ci sta molto a cuore perché rappresenta una battaglia che il Movimento 5 stelle porta avanti per quanto riguarda le aree industriali di Giammoro, San Filippo e di Milazzo. In queste zone, infatti, il fattore odorigeno è sempre stato preponderante manifestandosi purtroppo puntualmente in tutto l’hinterland. Siamo molto orgogliosi che si stia intraprendendo questo importante percorso che tutelerà in particolare i cittadini delle zone industriali come quella milazzese, perché la sostenibilità ambientale deve essere sempre in primo piano insieme alla salute dei cittadini».