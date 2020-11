Con la firma della transazione è stato concesso alla ditta mamertina uno sconto di circa 10 milioni di euro di debiti tributari a cui si aggiungono sanzioni ed interessi per un importo di altri 10 . Un debito con l’ erario di circa 52 milioni (da pagare in 13 anni ) di euro con un risparmio quindi di 20 milioni di euro con una transazione fiscale che consente lo stralcio di parte dei debiti tributari e la dilazione dei pagamenti nel contesto di un accordo di ristrutturazione del debito.

Accordo con l’Agenzia delle entrate per la Sicem, salvi 240 posti di lavoro

