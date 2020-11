Ritorna a Milazzo il problema dello smaltimento di rifiuti indifferenziati. A partire da oggi potrebbero esserci problemi nello smaltimento dell’indifferenziata nella discarica di Alcamo. Il gestore ha comunicato sia alla Regione sia ai Comuni interessati, tra i quali Milazzo, che l’impianto trapanese è quasi saturo e c’è necessità di un aumento del 20 per cento, in quanto sono stati accolti rifiuti di altre località per fronteggiare l’emergenza scaturita dalla chiusura di alcune discariche.

Questo ampliamento deve essere autorizzato dall’assessorato regionale dell’Energia. Sino ad ora l’autorizzazione, annunciata dalla Regione, non è arrivata quindi la discarica potrebbe chiudere i cancelli.

Il sindaco Pippo Midili confida nella collaborazione dei cittadini, auspicando che la situazione possa normalizzarsi in tempi rapidi.