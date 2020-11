E’ aumentato del 10 per cento il numero dei positivi al Coronavirus nella città di Milazzo. Infatti rispetto ai 60 di ieri oggi sono 66 i contagiati secondo il report che l’Asp ha inviato al Comune di Milazzo. Il dato complessivo sarebbe di 70 ma 4 persone risultano guarite. Situazione dunque ancora assai critica in attesa della applicazione delle misure che il governo nazionale ha previsto per la Sicilia a partire da venerdì.

“Purtroppo la fase è assai delicata – ha detto il sindaco Midili – e dobbiamo cercare di limitare gli spostamenti se non necessari e rispettare tutte le disposizioni anti-covid. Il virus circola in maniera intensa e veloce e quindi l’unica difesa è quella di evitare i contatti, indossare costantemente la mascherina, rispettare il distanziamento sociale ed evitare – mi riferisco soprattutto ai giovani – gli assembramenti”.

Il sindaco ha confermato che nella giornata di domani sarà allestito un altro drive in a Milazzo nell’area della piscina comunale.

Da ultimo ha chiesto all’Asp di assicurare la necessaria assistenza a coloro che si trovano in quarantena per quel che concerne il servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle loro abitazioni.