L’Associazione San Martino Fest di Milazzo promuove sabato 7 novembre una giornata di colletta nei supermercati cittadini. L’evento ha lo scopo di raccogliere generi alimentari a supporto delle associazioni caritative e di volontariato della città, tra le quali la Caritas di San Papino che quotidianamente con non poche difficoltà sostiene e aiuta oltre trenta famiglie in estremo bisogno, numero che. purtroppo. a causa della forte crisi economica e pandemica globale è destinato ad aumentare.

L’iniziativa si svolge nel giorno in cui era prevista l’edizione 2020 del “San Martino Fest”, evento che da diversi anni l’associazione omonima organizza in piazza S.Papino riscuotendo un notevole apprezzamento e che a causa delle limitazioni anti-covid è slittata al prossimo anno.«Nonostante la sospensione forzata di quest’anno – affermano gli organizzatori – abbiamo comunque voluto organizzare un’iniziativa in grado di donare un pò di serenità e di speranza alle famiglie bisognose, pertanto invitiamo la cittadinanza ad aiutarci contribuendo tramite l’acquisto di prodotti alimentare non deperibili e a lunga conservazione, fiduciosi che questa pandemia e questa crisi cessino al più presto per rivederci nuovamente il prossimo anno liberi e sereni alla quinta edizione del San Martino Fest».

La raccolta alimentare si svolgerà nei supermercati Decò di via Vittorio Veneto, Eurospar di via S.Paolino e Decò Maxistore di via Alcide De Gasperi