Stop alle luminarie di Natale fai da te. In vista delle festività natalizie, l’assessore allo Sviluppo Economico Maurizio Capone ha chiesto al presidente del Centro commerciale naturale Milazzo Pippo Russo di rappresentare agli iscritti e ai commercianti la necessità di non procedere in maniera singola alla predisposizione delle luminarie natalizie.

La volontà dell’Amministrazione è quella di promuovere una riunione a stretto giro per concordare un addobbo uniforme e omogeneo che possa divenire anche motivo di attrazione per la città.