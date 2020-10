Le Cupole avranno una seconda vita. La Regione ha aggiudicato la concessione dei 3 mila metri quadrati sulla riviera di Ponente che in passato hanno ospitato una famosa discoteca – punto di riferimento per tutta la provincia – un lido ed ristorante – pizzeria. Un simbolo per intere generazioni.

Ad aggiudicarsi la concessione è stata la società Degus srl di Milazzo, gestita da Antonio Romagnolo, figlio dell’ex proprietario Matteo. L’aggiudicatario si impegna a pagare 22 mila euro di affitto annuo al demanio e ad ultimare i lavori di recupero della struttura abbandonata entro tre anni.