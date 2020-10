Installazione della fibra in tutti gli edifici scolastici, predisposizione nei tempi delle gare per il servizio mensa e per il trasporto degli studenti. Il neo assessore alla Pubblica Istruzione Francesco Alesci ha confermato che lunedì riprenderà la mensa che interessa circa 500 ragazzi della “materna” e un altro centinaio tra elementare e media che fanno il tempo prolungato. Il servizio scadrà il 31 dicembre, ma – assicura Alesci – dovrà riprendere subito dopo le vacanze natalizie. Stesso discorso per il trasporto pubblico che riguarda le società Ast (trasporto urbano) e Giunta (extraurbano), mentre sono stati avviati i pagamenti dei buoni libro che erano fermi al 2017.

Per quel che concerne la fibra, sarà installata in tutti i plessi dei tre “Comprensivi”, dando così finalmente un riscontro alle richiesta avanzate dai dirigenti scolastici, in particolare di Ciantro. Già in alcune scuole i lavori sono stati avviati.

Buone notizie infine per la fornitura degli arredi nelle scuole ed i lavori di adeguamento per i quali sono stati messi a disposizione dal Miur, 130 mila euro.