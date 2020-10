L’associazione culturale Ganadora, nata con l’intento di promuovere l’aggregazione giovanile su Messina e Milazzo promuove l’iniziativa “Dona il sangue salva una vita”, organizzata in collaborazione con AVIS Milazzo e Leo Club. La manifestazione si svolgerà sabato 24 ottobre nella sede dell’Avis in Via Martino Gaetano, 1 a Milazzo.

«Siamo sempre pronti a partecipare agli eventi sociali che hanno come valori il volontariato e la solidarietà – scrivono in un comunicato – perché vogliamo sensibilizzare i giovani a “partecipare nella loro vita”, smentendo le idee comuni attuali che i giovani di oggi pensano solo a loro stessi»