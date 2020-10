Docente positivo al covid, isolamento fiduciario per tre classi dell’Itt Majorana di Milazzo

Tre classi dell’stituto tecnico Majorana di Milazzo sono state poste in isolamento fiduciario dopo che un docente è risultato positivo al Covid 19. L’ufficio di Dirigenza guidato da Stello Vadalà ha attivato il previsto protocollo sanitario ed informato il medico responsabile dell’Asl, ha collocato, come da disposizioni, in isolamento fiduciario, gli alunni delle tre classi con i quali il docente ha avuto, nelle ultime 48 ore contatti. Questi ultimi continueranno le lezioni a distanza (dad).

«L’isolamento fiduciario – precisa Vadalà – è stato esteso ai professori che, secondo il tracciamento, sono stati vicini al docente. Si informa, inoltre, l’utenza che, come da protocollo Covid-19, tutti gli ambienti frequentati dal professore durante la sua permanenza a scuola sono stati sanificati da Ditta esterna specializzata”.