Si è svolta stamattina, presso l’auditorium del Gruppo Franza, la cerimonia di consegna delle Borse di Studio C&T ai diplomati più meritevoli – per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 – dell’Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio di Messina.

Alla cerimonia – organizzata nel rispetto delle prescrizioni in materia di distanziamento interpersonale in una sala convegni accuratamente sanificata – hanno presenziato gli AD del gruppo Caronte & Tourist, Vicenzo Franza e Lorenzo Matacena; la presidente del Gruppo Olga Mondello Franza; il consigliere di amministrazione Pietro Franza; responsabile del personale e della comunicazione del Gruppo, Tiziano Minuti (che ha introdotto e moderato i lavori).

Presenti inoltre la professoressa Maria Schirò, Dirigente Scolastica dell’Istituto Duilio e la prof.ssa Ornella Riccio, Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Messina, in collegamento da remoto.

“Oggi assegniamo dieci borse di studio – ha detto Vincenzo Franza – che premiano ma soprattutto vogliono incoraggiare i giovani talenti premiati a restare nella loro terra e produrre qui idee, progetti, ricchezza. Ha finora funzionato, se è vero che molti dei premiati nelle scorse edizioni sono adesso nostri collaboratori e qualcuno è anche diventato un dirigente”.

Investire sui giovani per investire nel territorio, insomma – come ha precisato nel suo intervento anche Lorenzo Matacena che ha anche osservato con compiacimento come sei premiati su dieci siano donne e ricordato l’impegno di C&T a sostegno delle politiche di genere e contro le discriminazioni,

I premi sono stati assegnati agli studenti degli indirizzi “Conduzione del mezzo Navale”, “Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi”, “Logistica” e “Costruzione del Mezzo Navale” diplomatisi nell’anno scolastico 2018/2019 (la cerimonia di consegna che li avrebbe visti protagonisti, già in programma lo scorso mese di marzo, era saltata a causa del lockdown) e ai neo diplomati dello scorso anno scolastico. Si tratta di dieci borse di studio – cinque per ciascun anno scolastico – del valore di 2000 euro in denaro più un contestuale imbarco formativo

Questi i nomi degli studenti vincitori: Sofia Marino; Giuseppe Venuti; Antonino Celona; Antonella Ferraro; Francesca Puglisi (anno scolastico 2018/2019);

Ancuta Burca; Sara Cesario; Francesco Bonanno; Luigi Giacomo Lucchese; Emily Russo (anno scolastico 2019/2020).

Altri quarantotto studenti ugualmente meritevoli – diciotto per il 2019 e trenta per il 2020 – non riceveranno invece alcun premio in denaro ma vivranno comunque l’esperienza di un imbarco formativo su una nave della flotta C&T.

Ecco i nomi dei diplomati che effettueranno l’imbarco senza premio in denaro:

A.S. 2019/2020 Albano Samuele Bellinghieri Giorgio Busà Nicoletta Chouakhi Mohamed De Tommaso Santi Francesco Mangano Veronica Alacqua Gabriele Alfonzetti Giuseppe Andaloro Gianluca Barillà Rosario Bertuccelli Vincenzo Capillo Antonino Caratozzolo Francesco Pio Cardona Pietro Cazzolo Michele Ciotto Marialaura De Luca Manuela Denaro Pietro Oleksiy Donato Domenico Mazza Samuel Merlino Daniele Pecorelli Renato Quinci Benedetto Santamaria Mattei Sottile Giuseppe Pio Spadaro Sturiale Marco Todaro Paolo Tomasello Giovanni Torre Naomi Mendolia Luca Vincenzo

A.S. 2018/2019 Cernuto Simone Pizzolo Paola Alibrandi Davide Andorno Francesca Bottari Carmelo Emanuele Budulac Tudor Cristian Cacciola Mauro De Luca Luigi Filippini Marco Fonte Antonio Giovanelli Marco Mazza Simone Minel Albert Ionut Oceano Francesco Rapisarda Damiano Valentino Riggio Salvatore Schepis Gabriele Thilakamuni De Silva Yenuksha Bihan