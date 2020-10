Sono riprese regolarmente da questa mattina, lunedì 19 ottobre, le attività sia ambulatoriali che a domicilio dell’Aias di Barcellona Pozzo di Gotto, che gestisce il Centro di riabilitazione a Milazzo. “Come avevamo fortemente auspicato, ieri abbiamo avuto conferma dal Medico responsabile del Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Messina – Unità operativa di Milazzo, che ringraziamo per la grande disponibilità dimostrata, della negatività dei tamponi effettuati venerdì scorso sul personale che opera in ambulatorio”. A confermare la buona notizia è Fabio Marletta, Presidente dell’AIAS di Barcellona Pozzo di Gotto, che eroga prestazioni riabilitative per circa 300 persone con disabilità sia in ambulatorio che a domicilio.



All’Aias si era verificato un unico caso di positività tra i dipendenti amministrativi e questo aveva indotto la struttura, per cautela, a sospendere tutte le attività sia in ambulatorio che al domicilio. «Gli operatori del domicilio avevano ripreso a lavorare gradualmente già la settimana scorsa, ma solo dopo aver eseguito i tamponi: una scelta non imposta ma voluta dall’Aias, a nostro carico e condivisa con gli operatori stessi», sottolinea il presidente.

«Cogliamo l’occasione per rinnovare a tutti, operatori, familiari, Assistiti, l’invito al rispetto rigoroso delle misure di prevenzione anti Covid – prosegue – Misure per il contenimento dei contagi che hanno dimostrato la loro efficacia. Preghiamo tutti, indistintamente, di agire con la massima cautela nella vita quotidiana, in questo periodo particolarmente delicato”. La Direzione dell’Aias ha rinnovato infine l’invito a scaricare l’app Immuni, “ulteriore strumento di contrasto al diffondersi dell’epidemia».