Entro Natale a Milazzo ripartiranno i parcheggi a pagamento nel centro cittadino. Si ritorna all’antico. Il sindaco Pippo Midili, infatti, ha già prospettato agli uffici l’immediato avvio di una gestione in house del servizio, dopo che due gare sono andate deserte perché nessuno ha ritenuto conveniente partecipare al bando redatto dal Comune.

Pertanto si procederà alla sistemazione dei parchimetri nelle strade individuate, sia nel centro città che in quelle adiacenti (il numero degli stalli dovrebbe essere minore rispetto agli oltre 1400 previsti) e gli automobilisti potranno utilizzare anche le nuove tecnologie per acquistare il diritto alla sosta oraria. Per i controlli invece sarà fatto un bando esterno in quanto la carenza dei vigili urbani non consente un impiego costante delle zone interessate.

Si andrà quindi ad operare in maniera diretta con l’obiettivo di rendere operativo il servizio entro fine anno per far sì che nel periodo natalizio possa esserci il ricambio dei pochi parcheggi presenti nella zona dei negozi.