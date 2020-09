La Raffineria di Milazzo ha avviato verifiche per accertare l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

I due operai sono stati trasportati al pronto soccorso del Fogliani con il codice giallo. Prima di essere trasferiti in un centro specializzato di Palermo sono state stimate ustioni di primo e secondo grado. L’operai ferito in maniera più seria avrebbe registrato ustioni nel 40% del corpo, il suo collega nel 15%.

Secondo quanto ricostruito da Oggi Milazzo i due capi turno, uno di 55 anni l’altro di 47 anni, stavano supervisionando i lavori di manutenzione di una ditta esterna incaricata di bonificare una pompa di carico della Ram. Si trovavano sul posto solo per monitorare l’intervento programmato, ad un tratto si è registrato un problema ad una manichetta di acqua calda che ha ceduto investendoli in pieno.

