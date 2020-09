Stasera la sezione milazzese di Italia Nostra presenterà alle ore 18,30, al Totù di via XX settembre, una “Lettera dedicata ai futuri amministratori della città”.

«Il 4 ottobre – spiega il presidente Guglielmo Maneri – i cittadini di Milazzo sono chiamati a votare per l’elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale. E’ certamente un appuntamento importante nel quale è utile che non si parli esclusivamente di nomi o di formule politiche, ma di idee e programmi per la città». Prevista la presenza dei candidati a sindaco.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

280 visite