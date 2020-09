GUARDA IL VIDEO. «Quando mi è stato chiesto dal direttivo di candidarmi sindaco ho spiegato che il Comune di Milazzo ha tanti problemi, Milazzo ha soltanto due giardinieri mentre mancano tecnici come ingegneri e architetti, la Lega sarà sempre al mio fianco per risolvere questi ostacoli, chi entra nella Lega e fa progetti nella Lega non sarà mai solo, è la squadra che fa la differenza, possiamo fare una pagina di storia di Milazzo». Ieri sera la Lega si è stretta attorno al suo candidato a sindaco Damiano Maisano. Alla presentazione ufficiale del programma e dei candidati avvenuta nell’atrio del Carmine sono intervenuti il segretario regionale, senatore Stefano Candiani, il capogruppo all’Ars Antonio Catalfamo, il vicesegretario regionale Fabio Cantarella, l’eurodeputato Francesca Donato e il commissario provinciale Matteo Francilia.

A stupire tutti, però, Maisano, definito il “sindaco umile”, che partito come un diesel nel corso del suo intervento conclusivo ha esaltato il folto pubblico dell’Atrio del Carmine (a causa delle norme sul distanziamento sociale le forze dell’ordine non hanno fatto entrare un centinaio di persone rimaste fuori) incassando numerosi applausi. Un intervento pacato fatto di parole semplici.

«Mi occuperò della Raffineria, dalla riqualificazione di Ponente. La Raffineria ci deve dire cosa vuole fare di questi lavoratori e di questo territorio, come primo punto voglio il protocollo d’intesa perché ambiente e lavoro devono camminare insieme se i privati vogliono investire». Maisano ha anche proposto la creazione di un cimitero degli animali per dare loro una degna sepoltura. Designata Antonella Bartolomeo come vicesindaco in caso di vittoria elettorale.

«La Lega è fatta dalle persone e non è un artificio nato a tavolino come altri partiti – ha detto Candiani – dare un voto a Maisano e sostenere la Lega significa dare slancio a un progetto per il rilancio dell’intero Paese, basta con il politicamente corretto, a Milazzo giochiamo una delle sfide più grosse, non c’interessa parlare male degli altri, noi vogliamo parlare delle cose che devono essere fatte nel futuro, noi vogliamo parlare delle cose che vorremmo fare per i giovani di Milazzo, a noi chi entra dentro o sta fuori la giunta o in coalizione non interessa, la Lega in Sicilia come a Milazzo non ha mai governato e vogliamo cominciare a farlo, le persone che sono sul campo le conoscete, hanno già dato dimostrazione a Milazzo di saper fare, la vera rivoluzione è fare anche cose piccole, ma fare».

