Per la giunta ha scelto: il commerciante Maurizio Capone , l’avvocato Irene Torre , la commercialista Giosj Gitto e il bancario Giuseppe Spoto .

L’ex sindaco Lorenzo Italiano è il recordman delle elezioni: si tratta della quarta candidatura consecutiva a sindaco. sarà sostenuto da tre liste civiche. Già capogruppo di Forza Italia nel consiglio provinciale, ha guidato la città dal 2005 al 2010. Prima che scoppiasse la pandemia e le elezioni erano state fissate ad aprile, Italiano aveva incassato il sostegno della Lega e di Forza Italia, partito nel quale ha militato 25 anni. Quando Matteo Salvini visitò Milazzo aveva ricevuto una una sorta di investitura davanti alle telecamere. Poi il terremoto politico e la candidatura in solitaria della Lega.

Stasera, martedì 15 settembre, alle 21,30, il giornalista Gianfranco Cusumano intervisterà il candidato a sindaco Lorenzo Italiano in diretta facebook sulla pagina di Oggi Milazzo. Si tratta del secondo appuntamento del ciclo di interviste dedicate a coloro che si propongono per la guida di Milazzo. Ieri a rompere il ghiaccio è stato Gioacchino Abbriano (PD – Articolo Uno).

