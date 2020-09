Passaggio del testimone alla Libertas Messina. Dopo il lungo mandato rinnovato per ben dieci anni ed egregiamente condotto da Sergio Minniti arriva un nuovo presidente. Lo scorso 12 settembre Isabella de Savelli, è stata eletta con voto unanime per condurre l’associazione sportiva per la provincia di Messina.

Con lei i consiglieri: Riccardo Giambò, Federica Russo, Giuseppe Del Bono, Chiara Minniti ed i componenti della consulta provinciale delegati: Lucio Baeli, Maria Luisa Ghilardi, Giuliana De Savelli.

«Un nuovo incipit rappresenta sempre una nuova sfida, un nuovo sogno, una nuova opportunità – scrive la Libertas in un comunicato stampa – ma, soprattutto deve diventare una nuova forza per tutte le Asd Libertas Messina già in atto e, per quelle in divenire. L’intento comune è quello di accrescere numericamente le Asd Messina, ritenendo che l’incremento di un coro coeso nel creare divulgazione dello spirito sportivo/educativo in tutte le discipline sportive possa giovare per attenzionare l’utenza verso centri specialistici / tecnici Libertas. Con questi presupposti il nuovo Consiglio Provinciale Libertas vuole dare un segnale di presenza nel territorio delle Asd avendo come punto di forza il connubio Sport/Salute in armonia con i dettami del Ministero dello Sport e della Salute.

