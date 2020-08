Il Capitano Lorenzo Galizia ha frequentato il 192° corso dell’Accademia Militare di Modena ed il 21° corso di perfezionamento della Scuola Ufficiali di Roma, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza. L’ufficiale, trentenne, di origine romane, proviene dal Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone (Caserta) dove ha retto il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile dal 2016.

Il 20 agosto 2020 si è insediato al Comando della Compagnia Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto il Capitano Lorenzo Galizia che succede al c apitano Giancarmine Carusone .

