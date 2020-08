Italia Nostra, con il patrocinio del Comune di Milazzo e dell’Area Marina Protetta e con la collaborazione del MuMa-Museo del Mare ha organizzato mostra ed eventi per sostenere l’ importante e recente istituzione di quel presidio che esalta il patrimonio ambientale tra il Promontorio e le Isole Eolie, valorizzandone la grande bellezza e tutelandolo quale volano di turismo e attività eco-compatibili.

Domenica 23 agosto alle ore 18,30 nei locali dell’ ex Chiesa di S.Maria nella Città Fortificata, si svolgerà un incontro sullo ”Stato del nostro mare”. Si tratta dell’ultimo di una serie di eventi che hanno accompagnato la mostra fotografica ”I fondali dell’area Marina di Capo Milazzo”, dopo l’inaugurazione del 19 luglio, l’incontro con i fotografi subacquei, quello con i diving Dugongo, Blunauta e Acquatica, l’ intervista al Presidente dell’Area Marina Protetta.

Italia Nostra Milazzo, domenica 23 agosto incontro per fare un punto sullo “stato del nostro mare”

