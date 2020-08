Il Partito Democratico e Articolo Uno stanno lavorando insieme ad una candidatura a sindaco di Milazzo. Alla presenza del segretario provinciale del Partito Democratico, Nino Bartolotta e del segretario provinciale di Articolo Uno, Domenico Siracusano, sentiti i deputati Navarra e De Domenico, «si è convenuto di affrontare insieme questo delicato passaggio elettorale per fare fronte comune contro la peggiore destra che si sia mai vista negli ultimi anni, populista, aggressiva nei modi e nei termini, razzista». Nei giorni scorsi sembrava possibile l’ipotesi di un passo indietro di Adele Roselli per consentire una candidatura unitaria dell’area, ma è presto tramontata. Suggestiva l’idea di azzerare tutto e puntare sul consigliere Fabrizio Spinelli.

«Non possiamo permettere che vengano vanificati i sacrifici fatti in questi anni da tutti i cittadini, per risanare i disastri finanziari creati da chi oggi impudentemente osa riproporsi alla città», aggiunge il segretario cittadino Pd, Natascia Fazzeri.

Le due forze politiche «si pongono come obiettivo primario quello di essere elemento di aggregazione di tutte quelle soggettività e sensibilità milazzesi che non si riconoscono in questa destra, ma che vivono la loro quotidianità ispirandosi ai principi fondamentali del centro-sinistra».

Le delegazioni di PD e Articolo Uno hanno programmato ulteriori incontri per definire, nel giro di pochi giorni, «la proposta di una candidatura a sindaco che sappia intercettare il bisogno di innovazione e di un ritrovato dialogo con tutte le componenti della città».

