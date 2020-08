Il movimento Uniti – Un Nuovo Impegno Tutti Insieme – e il movimento “Innamorato della Mia Città” di Milazzo, hanno sottoscritto un “Patto di Governo” in presenza del candidato sindaco Pippo Midili e “firmeranno” una lista alle prossime amministrative.

“Innamorato della Mia Città” rappresentato da Roberto Mellina aveva già da tempo scelto di sostenere Midili con la propria compagine impegnandosi a realizzare una lista a sostegno della sua candidatura. La formazione si arricchisce del contributo del movimento Uniti (movimento che vede tra i fondatori l’ex assessore Massimo D’Amore) che, per bocca del portavoce Marco Capone, ha tenuto a sottolineare come questa scelta sia «oggettivamente l’unica possibile perché questo progetto ha una struttura “solida e credibile” ed offre la possibilità di provare ad attuare il programma che Uniti porta in dote insieme a candidati di “esperienza e capacità” riconosciute».