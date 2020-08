Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore Vito Calvino in discoteche, lidi e luoghi di ritrovo della movida, per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme anti Covid 19, in una discoteca di Milazzo è stata elevata una sanzione amministrativa per il mancato rispetto delle distanze di sicurezza, assenza di dispositivi di protezione e contingentamento ai banconi di mescita.

I controlli effettuati dalla Polizia di Stato, congiuntamente a Carabinieri e Guardia di Finanza, hanno interessato oltre Milazzo anche Messina e Taormina.

Nello specifico, a Messina, durante le verifiche effettuate presso attività commerciali non sono emerse violazioni e non sono state elevate sanzioni.

A Taormina i controlli hanno evidenziato irregolarità e il mancato rispetto delle norme anti Covid presso una discoteca all’interno della quale era presente un numero di persone superiore a quanto consentito. Si è inoltre rilevata la pressoché totale assenza di distanziamento sociale nonché l’inefficienza di un sistema di conteggio degli avventori. Sono state altresì contestate le seguenti sanzioni amministrative: mancata esposizione della licenza di somministrazione alimenti e bevande, assenza del titolare o di un suo rappresentante al momento del controllo.

