L’evento si chiama “Conto su di Te – Il Mare per tutti”, il mare per tutti. Ed è in programma per sabato 8 agosto al lido Open Sea di Milazzo con inizio alle 15.30. Si tratta di una manifestazione organizzata dall’associazione culturale Ganadora di Messina che ha scelto, per il suo debutto, la struttura balneare dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, l’unica che in Sicilia garantisce la balneazione assistita fin dentro l’acqua. «Il programma – dice il segretario Paolo Cicciari – prevede l’intrattenimento con giochi sulla spiaggia e l’assistenza in collaborazione con il personale specializzato del lido ai ragazzi che presentano delle disabilità. Sono previsti premi e tanto divertimento. Sarà infatti anche un’occasione per coinvolgere i bagnanti presenti al lido».

Tutto verrà documentato da un video che verrà diffuso sui canali social come testimonianza di un lavoro fatto solo ed esclusivamente a scopo sociale.

«E’ una bellissima iniziativa – dice Emanuele La Via, responsabile del G.O. Aism Milazzo – che vede la collaborazione tra associazioni. Dal volontariato al volontariato. Sono, infatti, sempre più convinto che fare rete sia la migliore delle soluzioni per ottenere ottimi risultati».

La manifestazione è soltanto il primo di una serie di eventi che verranno organizzati dall’associazione messinese nato con l’obiettivo ben preciso di promuovere l’aggregazione giovanile.

All’evento saranno presenti numerosi ospiti da anni impegnati nel mondo del sociale e del volontariato

