Ripartono le presentazioni della Lombardo Edizioni. A “Villa Hera” la casa editrice mamertina presenta due libri legati alla stagione estiva, alle bellezze della natura e al tempo libero.

“Milazzo penisola eoliana”: l’autore Francesco Romagnolo, presenta il suo libro fotografico dedicato a Milazzo. Gli scatti effettuati con il drone evidenziano le meraviglie della nostra terra, e come dice l’autore stesso, questi scatti sono capaci di emulare quella visione che da sempre ha incuriosito l’uomo ed affascinato l’essere umano: la vista di un gabbiano in volo.

Il titolo del libro trae spunto dal fatto che Milazzo, rappresenta da sempre la porta d’ingresso delle isole Eolie. Spesso terra di passaggio, il progetto vuole testimoniare che Milazzo potrebbe essere la prima o anche l’ultima tappa di destinazione da visitare per chiunque decidesse di andare alla scoperta delle famosissime isole. Il motore di questo libro, infatti, è la voglia, anzi l’esigenza di mostrare le bellezze della nostra penisola agli occhi di tutto il mondo e, prima ancora, agli occhi degli stessi milazzesi.

Il secondo libro di Carolyn Berger “Guida Nautica delle Isole Eolie” è dedicato ai diportisti che navigano nelle Isole Eolie. È un portolano ma anche una guida turistica, chiara e precisa, con tante informazioni utili in modo da poter godere l’arcipelago in sicurezza e rispettando le ordinanze. Le mappe nella guida sono rappresentazioni, create dall’autrice, con l’intenzione di illustrare ormeggi, ancoraggi e campi boe. Per ogni isola sono inoltre evidenziati i numeri utili, le ordinanze, i pericoli e soprattutto le attrazioni turistiche dove il vacanziere potrà cogliere e apprezzare lo spettacolo della natura e della “sicilianità” in tutte le sue sfaccettature.

La guida è stata realizzata con lo scopo di aiutare i diportisti, ma può essere utile per tutti i tipi di turisti: durante una vacanza alle isole ci sarà sicuramente almeno un giorno che verrà dedicato a spingersi in barca in quegli angoli di isola che non sarebbero altrimenti raggiungibili. Oltre alle indicazioni sulle attrazioni turistiche di ogni isola e di ogni punto di ormeggio/ancoraggi c’è una parte finale della guida dedicata ad esempi di itinerari da effettuare. In questo modo si spera di aver dato i consigli giusti in modo che i turisti che vengono a scoprire le isole si innamorino e apprezzino le bellezze delle Eolie.

Lombardo edizioni ha deciso di presentarli contemporaneamente perché entrambi sono dedicati alla scoperta della bellezza di una città, Milazzo, che non ha nulla da invidiare alle 7 sorelle. La casa editrice crede e investe sugli autori che mettono in risalto le meraviglie della nostra penisola e del territorio limitrofo.

