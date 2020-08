Al Duomo Antico (all’interno della Cittadella Fortificata) ritornano i concerti. Il primo in programma dopo il lockdown è LiberalAnima fissato per domenica 9 agosto alle 21.30 e proposto dall’associazione corale Cantica Nova in collaborazione con il Comune di Milazzo. L’esibizione, con ingresso libero e normato dalle misure anti- Covid, prevede l’Ensemble Vocale Cantica Nova: Arianna Torre (voce), Michele Catania (pianofote e voce), Daria Grillo (flauto), Stella Calderaro (violino) Andrea Messina (chitarra), Daniela Marcelli (voce). Direttore artistico Francesco Saverio Messina.

«Riprendiamo lì dove ci siamo lasciati – dice l’assessore al Turismo Pierpaolo Ruello – l’ultimo concerto prima della chiusura imposta dalle norme anti-Covid è stato quello del Trentennale del Cantica Nova al Teatro Trifiletti il 3 marzo scorso e adesso ricominciamo proprio con loro. Sarà un momento musicale all’interno di un luogo simbolico per i milazzesi per cui sono certo verrà fuori un evento molto suggestivo seppur vincolato dalle restrizioni disposte dal governo nazionale»

Ecco il programma:

Daria Grillo (flauto), Allemanda dalla Partita BWV 1013 (J. S. Bach), Tango-Étude n. 3 (A. Piazzolla), Stella Calderaro (violino) – Daria Grillo (flauto), Michele Catania (pianoforte), Nuovo Cinema Paradiso (E. Morricone) – flauto e pianoforte, Amazing Grace (J. Newton – E. Exell) – flauto e violino, La Bella e la Bestia (A. Menken – H. Ashman) flauto, violino e pianoforte. Andrea Messina (chitarra). Lagrima (F. Tárrega). Close to you (The Carpenters – arr. T. Emmanuel). Arianna Torre (voce) – Michele Catania (pianoforte). Wishing you were somehow here again (A. Lloyd Webber – C. Hart) Could we start again (A. Lloyd Webber – T. Rice). Maybe this time. (J. Kander – F. Ebb) Daniela Marcelli (voce) – Michele Catania (pianoforte). Deborah’s theme (E. Morricone) Michele Catania (pianoforte) Verdigno (M. Catania) Ballando il silenzio (M. Catania)

Viva la Musica (M. Praetorius). Veni Sancte Spiritus e Adoro Te – improvvisazione (gregoriano e melodia del XVII sec.) Il canone dell’Estate (anonimo) Sommarpsalm (M.Åhlén) Ave Maria (gregoriano) – improvvisazione Ave Maria Guarani (E. Morricone). Ciao, Bella Ciao (anonimo – arr. Ben Parry) Vent fin (anonimo)

Soprani Giusy Aricò, Sabrina Campo, Stefania Isgrò Deborah Kay, Arianna Torre

Contralti Marie Hélène Alliata, Cettina Cernuto, Monia Chiarenza, Daniela Marcelli, Renata Pettineo

Tenori Ciccio Gitto, Francesco Gitto, Angelo La Rosa

Bassi Mariano Calderaro, Marcello Otera, Nino Ruggeri, Franco Schembri, Ignazio Sparacino

