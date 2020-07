Per ulteriori informazioni gli interessati potranno consultare il sito www.carontetourist.it o chiamare il Servizio Clienti C&T al numero 090/5737, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 20:45.

Lo sconto massimo concederà al titolare della Service Card di beneficiare del medesimo risparmio attualmente garantito dai biglietti Daily ridotti, con la differenza che tale benefit si potrà ottenere anche acquistando le altre tipologie di biglietti per auto/moto invece che il solo biglietto Daily.

Il Gruppo C&T non intende tuttavia dimenticare quelle categorie professionali che durante l’emergenza hanno fornito un contributo impagabile alla comunità e che utilizzano sistematicamente il servizio di traghettamento sullo Stretto di Messina.

A fronte di un graduale ma sostanziale ritorno alla normalità, anche i servizi di trasporto sullo Stretto di Messina devono tornare ad assumere politiche e performance ordinarie, e dunque il biglietto Daily da 22 euro, dal 20 luglio, non è più disponibile.

Alle porte della cosiddetta “Fase 2”, al fine di poter estendere il benefit a una platea ancora più larga, è stata applicata una riduzione significativa per l’acquisto dei biglietti di Andata e Ritorno nella medesima giornata grazie alla creazione di un biglietto Daily Ridotto da 22 euro.

