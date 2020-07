Torna in libreria Nuccia Isgrò con “La mitica Concetta Crocefissa in Scarpata al tempo del coronavirus”

Torna in libreria e online La mitica Concetta Crocefissa in Scarpata al tempo del coronavirus. L’autrice milazzese Nuccia Isgrò, per alleggerire il lockdown delle amiche, ha scritto e pubblicato giorno per giorno un racconto su FB con protagonista Concetta Crocefissa, già protagonista di “Cercasi uomo..libero possibilmente” e del sequel “Trovato uomo… libero possibilmente” edizioni Festinalente.

Ne è nato un libro comico, scorrevole, divertente in cui Concetta cerca in tutti i modi, anche inimmaginabili , di rendere piacevole il periodo pandemico all’adorato Franco, coinvolgendo anche le amate amiche di sempre. Il libro piacevolissimo non manca di profondi spunti di riflessione, in cui il passato storico e la situazione vissuta svelano il volto sconosciuto dell’imprevedibile ed impacciata Concetta Crocefissa.

