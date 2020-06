L’istituto Comprensivo Terzo, diretto da preside Alessandro Greco, ha vinto il concorso Nazionale Euclide-Scuola, promosso dalla Direzione di Euclide, Il Giornale di Matematica per i giovani, in occasione della Giornata Mondiale della Matematica che si celebra il 14 marzo di ogni anno. Al concorso hanno partecipato gli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado.

Il premio con lode è stato attribuito alla classe II B della Scuola Media “Zirilli” che si è distinta con una raccolta di poesie in acrostico sulla tematica “Come sarebbe la nostra vita senza la Matematica”.

L’acrostico è un componimento poetico all’interno del quale le sillabe o le lettere iniziali di ciascun verso formano in verticale una parola, un nome, una frase. Il Regolamento del Concorso Euclide-Scuola prevedeva rigorosamente che le prime lettere di ogni componimento fornissero in verticale le parole Euclide Giovani.

Gli alunni, durante il Laboratorio di “Poesia in acrostico” condotto dalla docente Giusy Andaloro, hanno saputo giocare con le parole, coniugando abilmente l’ambito umanistico con l’ambito matematico-scientifico e vincendo una delle scommesse più ardite di sempre: esprimere concetti molto complessi con parole semplici, al punto di trovare Poesia nella Matematica e Matematica nella Poesia. «Perché la poesia – dice la professoressa Andaloro – nasce sempre da un bisogno di raccontarsi e di parlare al ritmo del cadenzare delle parole che diventano dolcezza uditiva, emozione penetrante, suono che affascina e ammalia. Fare poesia vuol dire scrutare, leggere, cogliere il pur minimo segno d’inquietudine, fare introspezione nel proprio essere, osservare con gli occhi del cuore che la mente traduce in parole che diventano a loro volta versi che raccontano emozioni personali: l’amore, la gioia, il ricordo, la nostalgia, il dolore, la speranza»

La cerimonia di premiazione prevista a Roma nei locali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), a causa dell’emergenza Covid-19, è stata rinviata a data da destinarsi.

Ecco la raccolta dei componimenti:

https://padlet.com/arciererosa/r53nd74g2xm

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

555 visite