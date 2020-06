Sarebbe opportuno che le forze dell’ordine provvedano a rimuoverlo visto che quasi certamente l’autobus non è più assicurato e potrebbe diventare fonte di vandalismo o di pericolo a causa di incidenti o incendi.

Il mezzo – come si evince dal logo sulla fiancata – è della compagnia Ami Turing specializzata nel trasporto di passeggeri dalla Romania all’Italia. Chi l’ha segnalato ad Oggi Milazzo assicura che rimane fermo da fine dicembre a causa di un guasto. Originariamente aveva anche un rimorchio utilizzato per custodire le valige dei viaggiatori. A quanto pare, però, nessuno sembra più interessato a recuperarlo.

