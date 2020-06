Il Tribunale di Barcellona, su richiesta del Pubblico Ministero ha assolto perché il fatto non sussiste tutti gli ex dirigenti di Ram (Presidenti, Direttori Generali e Responsabili HSE in carica dal 1982 al 2008) imputati di omicidi colposi e di lesioni colpose, connessi a presunte violazioni in materia di sicurezza sul lavoro legata anche alla presenza di amianto. A presentare la denuncia erano stati 64 ex lavoratori.

Dal dispositivo, al quale si è giunti dopo una complessa istruttoria dibattimentale e l’audizione di numerosi consulenti tecnici, “emerge la dimostrazione della insussistenza della ipotesi accusatoria, come lo stesso PM aveva ritenuto giungendo a richiedere l’assoluzione. Anche l’azienda è stata prosciolta dalla contestazione dell’illecito amministrativo”, scrive la Ram in una nota.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

306 visite