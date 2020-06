A mettere tutti d’accordo potrebbe essere una donna. Si tratta di una avvocatessa che ha dato disponibilità ai referenti locali di Fratelli d’Italia per la candidatura a sindaco di Milazzo. Potrebbe essere questo il jolly politico che consentirebbe al centrodestra mamertino di azzerare le attuali posizioni dei partiti e scendere in campo unito alle amministrative autunnali, probabilmente nella seconda metà di settembre.

L’area in questo momento rimane divisa tra Pippo Midili (Diventerà Bellissima) e Lorenzo Italiano (Lega e Forza Italia). Mentre tutti si affannano a rassicurarli sulla propria fedeltà, in realtà da settimane si lavora ad una “terza via”. A promuovere questa nuova strada è Fratelli d’Italia che non ha mai preso una posizione tra i due candidati di area e ora tenta la via della mediazione puntando su “aria fresca”.

A breve è prevista una riunione tra una delegazione di consiglieri di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia per verificare se vi sono le condizioni di ridiscutere le rispettive posizioni visto che dopo l’emergenza covid le tensioni si sono allentate. L’unico a mantenere la barra dritta è l’onorevole Pino Galluzzo nonostante i suoi fedelissimi abbiano più di qualche perplessità. Visto che ufficialmente non si possono muovere, spingono affinché il “giocattolo” venga rotto dagli altri in modo da potersi inserire in un nuovo progetto che coinvolga l’area. Saranno solo chiacchiere o realmente si riuscirà a puntare su un nome capace di unire tutti i partiti?

Immobilismo totale, invece, nel centrosinistra dove la candidatura del sindaco Giovanni Formica si fa sempre meno probabile. Il problema dei militanti è che, ad oggi, non vi è nessuno che possa garantire almeno una candidatura di servizio che eviti una debacle totale. A cominciare dalla giunta.

