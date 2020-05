Bomba d’acqua a Milazzo, a San Paolino grazie ai lavori strade asciutte in meno di mezz’ora

Una bomba d’acqua ha colpito Milazzo intorno alle 17. Nonostante le caditoie spurgate le strade si sono riempite d’acqua a causa di una mole enorme di acqua, un vero record: ben 22 mm di pioggia. Segnalazioni sono giunte alla redazione di Oggi Milazzo sia dal centro cittadino che dalle frazioni. Purtroppo la rete vetusta non è in grado di contenere quelli che ormai sono diventati fenomeni frequenti.

A San Paolino in un primo momento lo scoramento dei residenti aveva preso il sopravvento. Nonostante i lavori del Comune che avrebbero dovuto tamponare il problema allagamenti, l’acqua si presentava alta. La sorpresa è arrivata subito dopo. Nel giro di pochi minuti la strada era completamente asciutta, al contrario del passato quando servivano lunghe ore per il deflusso delle acque, se non intere giornate.

«Per sistemare definitivamente il problema a San Paolino, come detto già in passato, servono milioni di euro – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Ciccio Italiano, ma noi con questo intervento abbiamo ottenuto almeno un risultato: che nel giro di poco tempo le strade possono ritornare asciutte grazie ad una più efficiente rete di scarico delle acque adeguata in questi mesi di lavori».

