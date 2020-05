«L’ospedale di Milazzo è il punto di riferimento di un’aria troppo vasta per supportare e sopportare col proprio pronto soccorso e con il personale ridotto all’osso le continue prestazioni richieste. Possiamo parlare di una vera emergenza a cui i vertici dell’Asp Messina non possono continuare a fare finta di niente». Ad intervenire sulla continua emergenza del pronto soccorso del Fogliani è stato l’onorevole Pino Galluzzo, componente della commissione Sanità dell’Ars. Sono state oltre 5000 le prestazione negli ultimi tre mesi. Le ambulanze con pazienti con traumi vengono portati da tutta la fascia tirrenica a Milazzo (Dea di primo livello) dove c’è la Chirurgia d’urgenza, l’ortopedia, la rianimazione. Ma a subirne le conseguenze è il Pronto Soccorso dove si crea un imbuto a causa dei continui arrivi.

Vedere ambulanze in fila per ore con l’impossibilità di scendere il paziente è all’ordine del giorno a detta di molti testimoni. Basterebbe che dal pronto soccorso di Barcellona dove negli ultimi mesi, essendo stato trasformato in Covid Hospital, hanno registrato nello stesso trimestre poche centinaia di prestazioni, venisse trasferito parte del personale visto che ha lo stesso numero di medici e infermieri di Milazzo. E a nulla servirà l’arrivo di qualche altro tirocinante al Fogliani come rinforzo per la stagione estiva perchè ogni anno in estate si stenta ad affrontare il normale incremento legato alla presenza dei turisti.

«La soluzione definitiva per consentire che il pronto soccorso esca dalla emergenza endemica é l’assunzione di nuovo personale tramite i concorsi. Nel frattempo il direttore generale Paolo La Paglia e il direttore sanitario dei due ospedali, Paolo Cardia, devono concentrare su Milazzo più personale possibile – esorta l’onorevole Galluzzo – Milazzo è un Dea di Primo livello (sede di Pronto Soccorso e di tutti i reparti principali di emergenza). Sono assicurate anche le prestazioni di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, di diagnostica per immagini, e trasfusionali e merita la massima attenzione . Come componente della Commissione Salute solleciterò da subito la direzione a fare queste azioni».

