Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati sulle strade pubbliche, o aperte all’uso pubblico, del territorio comunale di Milazzo, interessate da incidenti stradali che necessitano di una attività di pulizia, bonifica, e/o di ripristino delle condizioni di sicurezza e di viabilità. E’ stata avviata dal settore “Lavori Pubblici, patrimonio e attività produttive” una indagine di mercato per acquisire manifestazione di interesse di operatori qualificati cui affidare in concessione il servizio di ripristino post incidente nel territorio comunale della durata di 3 anni.

Tutti i soggetti interessati possono manifestare interesse per l’affidamento del servizio entro il prossimo 18 giugno, dopo di che, esaminate le manifestazioni di interesse pervenute, verrà individuato, «nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, parità di trattamento, gli operatori economici» da invitare a presentare offerta alla procedura negoziata.

Il valore della concessione, determinato sulla base di una stima presunta desunta dal numero di incidenti verificatesi nel triennio 2015- 2016 -2017, è quantificato in € 30.000, al netto di Iva.

Il servizio sarà aggiudicato a mezzo procedura negoziata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Sul sito istituzionale del Comune l’avviso con le informazioni dettagliate.

