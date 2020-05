Proseguiranno sino al 30 giugno le modifiche alla viabilità della zona di San Paolino dove sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti e delle reti idriche e fognarie comunali.

Il comando di polizia locale ha emesso una nuova ordinanza che proroga sino al 30 giugno le limitazioni alla circolazione stradale già vigenti.

Ecco il dettaglio con le varie modifiche:

– istituzione del senso vietato veicolare sulla via San Paolino all’intersezione con la via Ciantro;

– istituzione del senso unico sulla via San Paolino all’intersezione con la via Tommaso De Gregorio;

– obbligo di svolta a sinistra sulla via S. Paolino, all’intersezione con la via Ciantro, per i veicoli provenienti dalla via Migliavacca;

– obbligo di svolta a destra sulla via Ciantro, all’intersezione con la via S.Paolino, per i veicoli provenienti dalla stessa via Ciantro;

-divieto di transito veicolare sulla parte sinistra della carreggiata di via S. Paolino con direzione di marcia Sud-Nord, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Tommaso De Gregorio e l’intersezione con la via A. Doria.

-obbligo di svolta a sinistra sulla via Albero, all’intersezione con la via San Paolino;

– obbligo di svolta a destra sulla via F.Magellano, all’intersezione con la via San Paolino;

-obbligo di svolta a destra sulla via A.Doria, all’intersezione con la via San Paolino;

-istituzione sulla via San Paolino all’intersezione con la via Tommaso De Gregorio di segnale mobile di preavviso di lavori in corso e di corsia chiusa a sinistra.

*****

Altra ordinanza di modifica della viabilità riguarda la zona di Capo Milazzo, da mercoledì 27 a venerdì 29 maggio. Dalle 8 alle 18 è stata disposta l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sulla – via S. Antonio (ambo i lati), nel tratto compreso tra Piazza S. Antonio e via Dei Platani.

Divieto di transito veicolare sulla via S. Antonio, nel tratto compreso tra Piazza S. Antonio e via Dei Platani, da posizionare all’intersezione con la via Dei Platani, e su Piazza San. Antonio.

