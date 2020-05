Due team: la classe III A Elettrotecnica guidata dal professore Stefano Gitto e la classe III A Chimica e Materiali guidata dalla professoressa Irma Saraò, a pari merito, hanno superato la selezione regionale e rappresenteranno la Sicilia il 5 giugno al prestigioso Biz Factory 2020 in collegamento da Milano.

E ancora un altro successo: menzione speciale per la classe III B Biotecnologie Sanitarie guidata dalla docente Santina Pilato.

Una finale regionale per la prima volta interamente digitale ha coronato l’impegno di studenti e docenti degli scorsi mesi nel completare il percorso didattico di Impresa in azione, il programma di educazione all’imprenditorialità di Junior Achievement Italia che, nonostante l’emergenza Covid-19, non si è mai fermato.

Mai come quest’anno, infatti, Impresa in Azione è un ponte non solo per superare il divario tra scuola e mondo del lavoro, ma un’opportunità per gli studenti di affrontare questo periodo di difficoltà sfruttando le loro abilità nell’utilizzo delle nuove tecnologie.

La Competizione regionale Impresa in azione dal titolo “Digitale Edition” – 22 maggio 2020 ha così conferito, a pari merito, il Premio miglior impresa Sicilia alla III A Elettrotecnica, Green Savers Ja, per aver prodotto Aps 2.0., una struttura intelligente capace di proteggere in automatico le coltivazioni adattandosi alle diverse condizioni climatiche e alla III A Chimica e Materiali, Sos Food Ja, per aver realizzato la community “Farming Swap” che riduce lo spreco nella prima fase della filiera agricola. Menzione speciale alla Save Life JA che ha presentato Ssafe, un braccialetto “salvavita” con un codice QR stampato sull’acciaio.

«Siamo davvero orgogliosi dei nostri ragazzi – ha commentato il dirigente scolastico Stello Vadalà – grazie ai ragazzi e ai docenti tutor d’impresa per il grande impegno e amore nello sviluppo di un lavoro immane, che nonostante l’isolamento e la didattica a distanza, sono riusciti comunque a realizzare validi percorsi d’impresa. Il loro impegno e la loro sincera passione sono per noi un forte simbolo di rinascita e di speranza».

Grazie ai progetti innovativi, gli studenti delle classi vincitrici parteciperanno alla finale nazionale virtuale BIZ Factory, il 5 giugno prossimo, attraverso un evento digitale i cui affronteranno virtualmente le classi finaliste delle altre regioni italiane per il titolo di Migliore Impresa JA 2020.

L’istituto mamertino d’altronde, non è nuovo a questi meritati traguardi. Negli scorsi anni e per più anni consecutivi diverse le classi terze che con i loro originali prodotti hanno ottenuto l’ambito riconoscimento e che hanno avuto l’onore e l’orgoglio di rappresentare la Sicilia e l’istituto tecnico tecnologico Ettore Majorana alla finale nazionale di Milano e a Bruxelles per la fase finale del progetto europeo.

Un grande successo nonostante tutte le difficoltà, una enorme soddisfazione, un percorso “costruttivo e vincente” grazie anche all’impegno di tutti i docenti tutor d’impresa e al coordinamento del docente referente, Giuseppe Massimo Bucca.

