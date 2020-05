Ancora nessuna novità per la pulizia delle spiagge. La gara è andata deserta e si sta avviando l’iter per un secondo tentativo.

Ora tocca alla Supereco, la ditta che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e all’assessore Italiano non rendere vano l’impegno dei cittadini che gratuitamente si sono sostituiti all’ente municipale. Lo scorso week end ne erano stati riempiti una ventina ma nessuno è andato a ritirarli.

Centottanta sacchi. E’ questo il risultato della pulizia effettuata alla ‘ngonia Tono da volontari che per tutta la settimana hanno lavorato dalle 7 del mattino a mezzogiorno. Sono stati recuperati quintali di plastica e legname restituiti dal mare durante le mareggiate. Inizialmente c’era solo Roberto, un residente che prima della pandemia viveva a Londra dove lavorava nel settore alberghiero, e un suo amico ( vedi video intervista di Oggi Milazzo cliccando QUI ) . Con il passaparola, nel corso della settimana si sono avvicinati altri volontari che con rastrello e sacchi neri hanno contribuito a ripulire una delle parti più belle di Milazzo che, però, ogni anno, a causa delle mareggiate, prende in carico tutti i rifiuti del mare chd a sua volta provengono dai fiumi del mela diventati vere e proprie discariche (tra i rifiuti raccolti anche cofani di automobili) .

