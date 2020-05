VIDEO. A Milazzo non tutti hanno capito cosa significhi fase 2. La dimostrazione si ha vedendo le centinaia di persone che si riversano sul lungomare di Ponente o in Marina Garibaldi incuranti delle precauzioni. Non che sia vietato fare sport o passeggiate ma rimane determinante rispettare il distanziamento sociale ed evitare di fermarsi a prendere il sole o chiacchierare seduti sui muretti creando assembramenti. A dimostrarsi particolarmente indisciplinati sono gli adolescenti, proprio coloro che durante la quarantena forzata si erano rivelati “maturi”. Si muovono a gruppi e spesso senza mascherine. Stanziano su panchine, muretti, spiaggia.

Le forze dell’ordine in questo momento si stanno dimostrando “comprensive” capendo le esigenze di chi è rimasto chiuso in casa per quasi due mesi, ma ieri si è reso necessario l’intervento sulla spiaggia dei vigili urbani per far sciogliere assembramenti e fare risalire gente che si stava prendendo il sole creando piccoli gruppi.

LA NORMATIVA. Ma cosa dice l’ordinanza del presidente della Regione Siciliana che sta regolando questa fase? In questo momento è possibile recarsi a Ponente, in Marina Garibaldi o al Capo per svolgere attività sportiva in forma individuale intendendo includere tutte le attività sportive non agonistiche, comprese quelle di mare, che è possibile praticare in modo individuale garantendo il distanziamento interpersonale, il rispetto delle misure igieniche precauzionali e provvedendo alla successiva sanificazione degli attrezzi. Per tali attività è consentito anche spostarsi, anche tra Comuni all’interno della Regione, con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tale attività. I minori e le persone non autosufficienti devono essere accompagnati da un adulto.

BAR E RISTORANTI. Secondo l’ordinanza dal 4 maggio possono riaprire “ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a domicilio, con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”.

