Nessun ente pubblico o forze dell’ordine ha avuto segnalazioni, la cosa più probabile è che sia sia trattato di un fenomeno causato dallo sciame sismico che da giorni sta attraversando l’atmosfera. Alcuni marinai, però, sostengono che si sia trattato di una tromba marina causata dallo sbalzo di temperatura dei giorni scorsi illuminata dal tramonto. Non è da escludere l’ipotesi della scia di un aereo amplificato dal riflesso del mare e dai suggestivi colori del tramonto.

Meteoriti, bolidi, scie di aerei, trombe marine. Le ipotesi che si sono fatte sono tante e spesso fantasiose. Di certo le immagini del fenomeno che si è verificato ieri sera, poco prima delle 19,30, nello specchio d’acqua antistante il lungomare di Ponente di Milazzo non è passato inosservato. Una scia rossa è stata avvistata nei pressi dell’arcipelago dando vita a centinaia di scatti pubblicati nei profili facebook e instagram.

