VIDEO. «Non siamo partiti granché bene, parecchia confusione tante macchine, persone a piedi, tanti senza mascherine a distanza inferiori di un metro gli uni dagli altri». A bacchettare i milazzesi è il sindaco Giovanni Formica che è ritornato a parlare alla città tramite un breve video diffuso sui social. Le immagini specialmente giovani in assembramenti nel lungomare di Ponente hanno fatto il giro dei social.

«Capisco che siamo tutti stanchi di questa condizione incredibile in cui siamo precipitati ma voglio raccomandare di essere prudenti e di osservare in maniera rigorosa le precauzioni impartite. Da come gestiremo questa fase 2 dipenderà la ripartenza della nostra città e della nostra regione».

Anche perché continuano i controlli da parte delle forze dell’ordine. «Il momento è delicato – riprende il primo cittadino – affrontiamo una fase in cui rischio è quello di registrare un incremento dei contagi. Nel territorio e nella nostra regione i contagi sono stati inferiori al resto del paese e questo potrebbe spingerci a sottovalutare il rischio. Sarebbe drammatico. Una battuta di arresto e il ritorno ad un regime più restrittivo significherebbe compromettere la ripartenza delle nostre aziende. Con grande senso di responsabilità tutti insieme dobbiamo riprenderci gradualmente la nostra libertà e non commettere imprudenze».

Per restituire «un po’ di normalità» Formica ha firmato la riapertura del cimitero. «In questi mesi una delle cose che è mancata di più ai nostri concittadini è stata la possibilità di far visita ai nostri defunti – ha sottolineato – Ho ricevuto tanti messaggi in tal proposito e da mercoledì chiunque potrà visitare i propri cari nel rispetto delle misure anti-covid». La sanificazione delle cappelle sarà affidata alle società di mutuo soccorso.

Per il momento non saranno riaperti né Piazza Nastasi né il parco gioco di Ciantro. «Non ci sembra opportuno correre questo rischio tenendo conto che la nostra città offre ampi spazi come la Marina Garibaldi, Lungomare di Ponente o il Capo. Zone che si prestano a piacevoli passeggiate e ci permette di essere cauti nella riapertura di queste aree».

Intanto continua la sanificazione quotidiana del territorio con l’ozono. «Scelta che riteniamo abbia potuto concorrere al risultato straordinario ottenuto – precisa il primo cittadino – cioè quello di non avere avuto alcun contagio nella nostra città, Quattro persone positive certificate ma tutte d’importazione».

Il sindaco conclude anticipando i progetti per l’estate. «Abbiamo pubblicato bando per occupazione suolo pubblico. L’idea che abbiamo è che la ripresa dell’attività commerciale possa farci vivere di più all’aperto proprio per questo ho emanato un bando rivolto a bar e attività di ristorazione per chiedere come vorrebbero utilizzare il suolo pubblico senza alcun onere. Avremo un’estate da vivere all’aperto».

