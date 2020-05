Infine, l’ingegnere milazzese Gabriele Conti Taguali , ideatore della piattaforma Commercio Virtuoso che ha messo a disposizione dei commercianti in maniera gratuita per incentivare le vendite online sul territorio.

Seguirà padre Stefano Messina , parroco di Olivarella e Corriolo per fare un consuntivo sulla challenge del latte, ideata da lui, che inizialmente ha coinvolto i parrocchiani ma poi si è allargata a macchia d’olio raccogliendo fondi per le famiglie con disagi economici causati della crisi.

Alle 21,30 Oggi Milazzo Live: la movida estiva, il boom della “sfida del latte” e l’on line “virtuoso” per aiutare i commercianti locali

