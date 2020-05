Qualche giorno prima alla Polizia Locale milazzese era arrivata anche la donazione del consigliere comunale Francesco Coppolino ha fatto arrivare in caserma mascherine, rotoli di carta e gel igienizzante.

«Ai due club – dice la comondante Gisella Puleo – va il nostro grazie. Per noi è importante ricevere dispositivi di sicurezza. Per il lavoro che svolgiamo siamo costantemente a rischio. Ed è una cosa che ci viene riconosciuta ogni giorno anche grazie a questi gesti»

Arriva una nuova donazione per la Polizia Locale di Milazzo. Nei giorni scorsi al comando di Via San Paolino sono state consegnate duecento mascherine, una colonnina porta dispenser gel igienizzante mani e due termoscanner. Il materiale è stato donato dai Lions Club e Leo Club Milazzo consegnati dai presidenti Michelangelo Romano e Florenza Di Toro.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.