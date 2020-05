VIDEO. La processione di San Francesco di Paola è stata rinviata ma alle ore 16 (orario previsto per l’uscita del santo dalla chiesa) si è tenuta una benedizione in diretta facebook mentre i portuali con i rimorchiatori piazzati nello specchio d’acqua sotto il santuario hanno attivato le sirene in segno di festa .

Dopo la benedizione di padre Federico Rubino, mentre le campane suonavano, è stata diffusa dagli altoparlanti la musica “Scherzosa” che tutti associano alla festa religiosa divenuta nel tempo una festa popolare che unisce tutti i milazzesi.

La processione è stata rinviata a causa delle disposizioni legate all’emergenza coronavirus. Si tenterà di recuperarla dopo l’estate, tra settembre e ottobre. L’ultima volta che la processione fu rinviata (a causa della pioggia) fu nel 2016.



