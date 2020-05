VIDEO. Innovative App, telefisioterapista a distanza, consulenze via web. Tutto è pronto per la riapertura in sicurezza del Poliambulatorio Orice di Milazzo a partire da, oggi, lunedì 4 maggio. Le novità non mancano. Intanto ripartiranno le visite ambulatoriali. Il tutto avverrà nella massima sicurezza, limitando l’accesso a massimo tre pazienti contemporaneamente, trattati in ambienti differenti.

«Ci teniamo ad informare – spiega il dottore Pino Riolo – che i nostri ambienti professionali possiedono già da anni sistemi di sanificazione che quotidianamente igienizzano e sanificano l’aria interna, le superfici, i pavimenti ed i macchinari, e che vista l’emergenza sono state ulteriormente potenziate per tutelare la salute dei nostri pazienti e dei nostri operatori sanitari».

Si potrà prenotare allo 0909222866 o al 3669946471, evitando di passare fisicamente dalla struttura di via Col. Bertè, 70. Al momento della prenotazione telefonica si procederà ad un triage preliminare per esaminare ogni richiesta. I pazienti che accederanno all’interno del centro Orice dovranno obbligatoriamente disinfettare le mani, tenere la mascherina, indossare i copriscarpe ed osservare tutte le norme attuate dalla struttura. Gli accompagnatori potranno attendere all’esterno. A tutti gli utenti sarà omaggiata una mascherina, per svolgere la seduta, e che resterà in suo possesso.

Il Poliambulatorio non ha mai abbandonato i propri pazienti durante il periodo di quarantena. Ogni fisioterapista chiamava regolarmente i propri pazienti e ha fatto in modo che – anche a distanza – si proseguisse il proprio piano terapeutico. In questo momento di “riflessione”, però, Orice ha continuato a lavorare per migliorarsi e offrire sempre più servizi. Allo studio, ad esempio, una serie di novità come pacchetti riabilitativi a costi sostenibili per andare incontro alle esigenze economiche e di salute di tutti, per voltare le spalle alla crisi.

La novità principale avviata in queste settimane è il Telefisioterapista. Durante la quarantena è stato battezzato un nuovo servizio consulenza fisioterapica gratuita dedicato in particolare agli utenti/pazienti che hanno dovuto interrompere la riabilitazione ma anche a chi per necessità deve curare una problematica muscolo scheletrica improvvisa. Oggi lo potrà utilizzare anche chi continua ad essere impossibilitato a muoversi da casa. Il dottore Pino Riolo durante il consulto a distanza, continuerà a fornire utili consigli per ridurre o attenuare il malessere.

Inoltre grazie all’utilizzo di Medical Revolution un’app esclusiva dello studio (unico poliambulatorio ad utilizzarla in provincia di Messina) sarà possibile visualizzare video esercizi specifici da eseguire comodamente a casa.

Per chi volesse ritornare in ambulatorio, comunque, la sicurezza è assicurata. La tecnologia utilizzata per sanificare gli ambienti è tra le più avanzate. Sfrutta gli sterilizzatori d’aria ad ultravioletti, si tratta della più sofisticata tecnologia utilizzata nelle sale operatorie con riduzione del 99,999% di microrganismi aerotrasportati. Senza considerare la presenza di ozonizzatori e ionizzatori con un grande potere disinfettante.

