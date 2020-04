Tutti insieme, ma cantando ognuno dalla propria casa, hanno raccontano le loro difficoltà e come, con allegria, stanno cercando di superarle.

Hanno realizzato un video musicale insieme alle maestre per diffondere un messaggio di speranza e di attesa di riprendere la vita di metterci alle spalle l’emergenza coronavirus.

GUARDA IL VIDEO. A sentire le prime note sembra una canzone dei “Ricchi e Poveri” in realtà è un inno alla speranza intonato sulle note di “Sarà perchè ti amo”. A cantare sono gli alunni della classe III B della scuola elementare del Sacro Cuore, uno dei plessi dell’Istituto Comprensivo Secondo di Milazzo diretto da Alma Le Grottaglie.

Ma perchè non usciamo? La IIIB del plesso Sacro Cuore canta la lotta contro il coronavirus sulle note dei Ricchi e Poveri

Ma perchè non usciamo? La IIIB del plesso Sacro Cuore canta la lotta contro il coronavirus sulle note dei Ricchi e Poveri

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.