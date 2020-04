Il consigliere comunale Franco Russo ha presentato una interrogazione in merito allo stato di sicurezza dell’Asse Viario e il ripristino delle barriere e della segnaletica.

Russo richiama “i numerosi e ripetuti incidenti che si sono verificati negli ultimi anni sull’asse viario che hanno divelto e reso insicura o pericolosa, parte della protezione laterale delle carreggiate in entrata ed in uscita dalla città” e chiede il ripristino anche in virtù del fatto – afferma – che le compagnie assicurative sono tenute al risarcimento del danno causato dai loro clienti.

Il consigliere chiede al sindaco se il Comando di Polizia Municipale abbia trasmesso i verbali degli incidenti verificatisi sull’Asse Viario al Dirigente del settore competente per il risarcimento del danno subito; se l’ufficio comunale di competenza, abbia conseguentemente provveduto ad inoltrare richiesta di risarcimento alle compagnie assicurative e se il Comune abbia introitato somme per i danni subiti ed eventualmente perché non si è proceduto, consequenzialmente al ripristino dei guard- rail divelti ed al ripristino della segnaletica stradale danneggiata o distrutta.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

309 visite